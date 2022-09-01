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    托卡耶夫总统年度例行国情咨文要点梳理

    2022 年 9月 1 日 星期四 20:10

    哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日主持召开议会上下两院联席会议，发表2022年度国情咨文。

    本次例行年度国情咨文提到的重点信息包括：
    哈萨克斯坦 总统 国情咨文 新哈萨克斯坦 国情咨文20220901
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