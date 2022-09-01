托卡耶夫总统年度例行国情咨文要点梳理

哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日主持召开议会上下两院联席会议，发表2022年度国情咨文。

本次例行年度国情咨文提到的重点信息包括：

·提议在2022年秋季提前举行非例行总统选举。

·建议总统任期为7年，禁止连任。（根据现行的哈萨克斯坦法律，总统任期为一届五年，可连任一次，但不可连任超过两届。）

·提议在2023年上半年举行马吉利斯（议会下院）和全哈各地区各级别玛斯利哈特（地方议会）选举。

·总统提议将国家基金年度投资收入的50%转入儿童特别储蓄账户，直至他们年满18岁，不得提前提取。成年后，累积的金额将用于购买住房和接受教育。

·总统宣布对1月暴乱活动的参与者进行一次大赦。大赦不包括参与组织暴乱的主要被告，以及被控叛国罪和企图暴力夺取政权的人。

·总统决定将最低工资水平从6万坚戈提高到7万坚戈。

·到2028年，女性的退休年龄将设定在61岁。

·总统指示政府重新设定养老金系统。基本养老金标准应最少提高到最低生活保障标准的70%，最高提高到120%。到2025年，将使养老金总额平均增长27%。

·总统指示萨姆鲁克-卡泽纳国家基金转变为拥有足以控制重要经济行业的多数股权的投资者。

·总统指示加重对家庭暴力犯罪的惩罚力度。

·总统指示加强打击严重犯罪，并将其排除在假释之外。

·总统指示设定合理的诉讼费用金额。

·总统指示采用新的师范大学认证标准，并制定教师能力框架。

·总统指示将内阁的部分职权移交给各部委。具体部门政策将由各部委负责，而不是由“集体内阁”负责。

·总统指示修改移民政策，考虑人口和经济趋势，以国家利益为导向，吸引国家需要的人才。

将以2.5%的低利率为年轻人提供商业贷款。

·从2023年起，育儿津贴将延长至一年半。

·哈萨克斯坦的医科大学将建立综合医院和诊所。