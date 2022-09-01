总统表示国民财富均等分配、人人享有平等机会是改革最主要目标

哈通社/努尔苏丹/9月1日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫1日努尔苏丹时间11时出席议会上下两院联席会议，并在会上发表了面向全国公众的例行年度国情咨文。

托卡耶夫总统表示，国家已引入确定最低工资标准的新方法。这将使逐步提高最低工资标准成为可能。

总统表示，他决定将最低工资标准从6万坚戈提高至7万坚戈，并表示这会关系到180万人的收入。

总统强调，人民才是哈萨克斯坦最宝贵的财富，是最具价值的宝物，这是再明确不过的。因此，国民财富均等分配、人人享有平等机会，应成为改革最主要目标。只有国民健康，才能实现社会稳定发展。为此，在医疗卫生领域进行了一些改革。但情况还不太乐观。当然，多年积累下来的问题不可能一蹴而就地解决。因此，要把精力集中在解决最重要的事情上。其中之一是融资体系改革。

总统表示，该领域资金不足已成常态。正因为如此，人们即使参加医疗保险，也无法获取全面的医疗卫生服务。目前，医疗救助体系分国家担保和保险套餐两类。事实证明，这一体系效率较低，其保险模式的发展也不稳定和不系统。

总统强调，政治改革正以《强有力的总统—具有影响力的议会—负责任的政府》模式稳步推进中。这一结论，已成为全社会牢固基础。改革内容将会更加全面充实。将继续加强全民团结，加深政府与社会伙伴关系。

总统表示，坚持《倾听型政府》原则尤为重要。不制造社会分裂，为美好目标团结人民大众，才是建设公正哈萨克斯坦理念根本所在。

国家元首强调，维护国家主权和领土完整，是摆在我们面前的一项特殊任务。精诚团结是维护国家利益最佳途径。除此之外，别无它途。

【编译：阿遥】



