托卡耶夫总统发表年度国情咨文 强调提升经济吸引力

哈通社/努尔苏丹/9月1日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫1日努尔苏丹时间11时出席议会上下两院联席会议，并在会上发表了面向全国公众的例行年度国情咨文。

托卡耶夫总统在开始发言时强调说：

- 人民在修宪公投中，用实际行动表达了对政治改革进程的支持。

托卡耶夫总统在国情咨文中责成政府加强工业和矿产资源开发领域投资吸引力。去年，按照总统指示，对所有经济特区工作效率进行了评估。

他表示，在此基础上，已确定问题的关键并提出了新的方法。

总统强调，有必要采取完全不同的经济特区发展政策。目前，外国公司正在落户哈萨克斯坦。 因此，这个问题尤其变得重要。

他强调，对物价的行政调控将会降低整个行业的投资吸引力，导致商品短缺和依赖进口。因此，国家应逐步放弃参与价格形成。

国家元首表示，这与这非竞争性市场无关。

总统表示，对垄断行业价格已处在严格监管之中。但是，监管不意味着施加压力。

他说：稳定的经济增长取决于明朗、可预测的税收政策。2023年将制定新的税法典，以便再次进行财政监管。税收管理作为税法典主要内容，应该完全更新。

国家元首还指出，有必要禁止针对税收监管的任何外部干扰，确保在此领域实现全面数字化。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫今日主持召开议会上下两院联席会议，并宣布第七届议会第三次会期正式开始。马吉利斯（议会下院）107名议员中的100人，参议院（议会上院）55名议员中的50人出席会议。

【编译：阿遥】



