总统在国情咨文中强调农业领域发展

哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9月1日出席议会上下两院联席会议，并在会上发表了面向全国公众的例行年度国情咨文。

国情咨文对上一年度国内社会经济发展当中的各项工作情况进行了总结，并就一些需要关注的重点问题进行了阐述。

其中，农业领域成为了托卡耶夫总统重点关注的一个方向。

托卡耶夫总统在国情咨文中指出，他非常关注有关收回未有效利用的农业用地使用权的相关工作。他表示，负责开展这项工作的国家委员会目前收回约2900万公顷的未利用土地的使用权，至年底收回的土地总面积将至少达到3400万公顷。

总统责成政府和地方政府，需要在2023年年底之前，完成对已知的大约1000万公顷未利用土地使用权的回收工作。

托卡耶夫总统在国情咨文中表示，从2023年开始，农业生产综合体应以全新的和长久的规则开展工作。

总统指出，通过全新的数字技术平台，有关农业用地的完整信息，包括水资源、土地肥力、灌溉系统等都将能够实现彻底的整合。

托卡耶夫总统还要求政府制定针对农业的全新的长期补贴机制，以便于能够有效地增加哈萨克斯坦农产品的生产数量及其附加值。

- 如今已经不是单纯只靠买卖小麦和牲畜的时代了。- 托卡耶夫总统说。

总统认为，通过制定新的长期性农业补贴机制，政府应有效地控制国家补贴资金的发放、支出，并获得有预期的返还收入，避免对国家资源的浪费和挥霍。总统强调，这将是一项重要的战略任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】



