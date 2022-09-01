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首都轻轨项目建设工程将于本月重启
2022 年 9月 1 日 星期四 12:10

首都轻轨项目建设工程将于本月重启

哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 哈萨克斯坦首都轻轨交通系统（LRT）建设工程将于本月重启。

努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫1日在新闻发布会上宣布，将于9月重新启动处于停工状态的首都轻轨交通系统项目。

市长表示，目前已经为重启项目建设，而从预算中为工程项目拨款200亿坚戈。

据阿勒泰·阔勒格诺夫透露，截至目前该工程已经花费了大约10亿美元的开支，因此要彻底完成项目，当前的拨款可能仍有不足。

市长还表示，哈萨克斯坦方面与中国方面就首都轻轨项目有签署相关的协议，中方履行了协议中规定的义务，而哈方也需要履行自身的相关义务，否则将在仲裁中被判定违约。

对于此前项目停工的原因，市长表示是由于资金的短缺导致。

根据市长的说法，要全部完成首都轻轨交通系统（LRT）项目的建设，目前需要大约5.7亿美元。

首都轻轨项目是哈萨克斯坦首条城市轻轨。该项目线路设计总长约22公里，从努尔苏丹国际机场直至首都新火车站，计划在沿途设18座车站，设计时速80公里。项目采用中国规范设计施工并由中国企业承建。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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