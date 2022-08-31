2022 年 8月 31 日 星期三 15:45

总统接见克孜勒奥尔达州州长

哈通社/努尔苏丹/8月31日--据总统府官网消息，国家元首31日接见了克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫。

州长向总统汇报了地方经济社会发展状况和发展前景、招商引资、石油资源枯竭与天然气生产、新的地质勘探工作等。

今年前7个月的数据显示，该州主要宏观经济指标均呈现出积极态势。例如，与去年同期相比，投资额增长111.5%，制造业增长105.5%。

据纳勒巴耶夫介绍，为弥补因石油储量枯竭而导致的石油产量下降，开始着手地音勘探、天然气资源开发等工作。

招商引资步入快车道。根据总统指示，总投资为2150亿坚戈、容量为240兆瓦的热电厂建设正在稳步推进中，预计2025年投入生产。此外，克孜勒奥尔达市机场新航站楼将于2024年投入使用，总投资额为118 亿坚戈，全部由私人投资者承担。

州长表示，因与上游各国达成一致，比去年相比，今年锡尔河流量有所增加。该地区优先发展用水量较少的油料和饲料作物生产，扩大了菜园面积。此外，还将出台一项新的稻米产业发展规划。

纳勒巴耶夫还向国家元首汇报了解决劳动纠纷最新进展。据他介绍，该州已于49家大型企业签署备忘录。未来计划逐步提高员工工资。

据他介绍，该州年内新建9所学校、1家少年宫、2所幼儿园，正在对11所健身场地和6家文化设施进行维修。

哈斯穆-卓玛尔特指示克孜勒奥尔达州州长继续保持地方经济社会稳步发展。

【编译：阿遥】