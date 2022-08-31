呼楠拜·努尔哈斯木作品：《守护马群》

1951年的1月，尼勒克千里大草原下了一场百年不遇的大雪。农四师二牧场新建不久，人员少、条件差、资金严重短缺、设备简陋、环境机器恶劣。哈斯木被场领导调配到牧区救灾，帮助牧民抗灾保畜。大冬天的，山区气候异常寒冷，有些地方的积雪厚达50厘米，不要说汽车、拖拉机、就连马都难以动弹，运输供给基本中断。山区缺医少药、饲料、草料、人员及其短缺。作为商店（具备供销社功能的基层单位）职工的哈斯木这时也帮不上什么忙，只能顶替外出找饲料、草料的牧民夜间看护马群。现在的人们殊不知这些个成群成群的马、牛、羊都是民族农恳战士用自己的工资从各地买来的组建牧场的。

这天户主带着几个人前往连里搬运草料、饲料去了，据说第二天下午才能回来。哈斯木吃好晚饭、喝足奶茶、穿上皮衣、皮裤，手上穿着皮毛手套，脚上穿着毡筒，身后背着老七九步枪，骑上牧民平时看护马群的枣红马，沿着狭窄地弯曲不平的小路，来到马群安歇之处。这天夜里晴空万里、一轮明月高挂头顶，把雪地牧场照的是清晰可见、分外缭绕。由于天然放牧哈斯木没有马棚的踪迹，就连简易的木栅栏都不复存在。还好白天马儿在旷野里刨雪寻草，肚子都吃的圆溜溜饱。马儿为了抗击冬季夜晚的严寒都挤在一起，或许是在相互取暖，每一个马儿的鼻孔宛如火车的烟囱，陆陆续续喷出哈气，眼扎毛都结起了雪白的霜。哈斯木看到这一情景思想连篇、心里乐滋滋的。大西北冬季的夜晚来的是那么的早，时间好像也被寒冷的空气给冻结，感觉漫长而寂静。

哈斯木依然在马背上东张西望，心里有一点微妙的空虚和胆怯，但想到自己背着钢枪，枪膛了压了五颗子弹、子弹袋里还装有百来发子弹，心里又踏实了几分。哈斯木从怀中上衣口袋拿出已经备好的绣花烟袋，取出报纸片儿、莫合烟沫子、仔细认真地卷着，哈斯木卷好莫合烟叼在嘴里，拿出火柴点燃，然后痛快地吧唧吧唧地抽个没完，烟雾在严寒的空气地逼迫下当然不存。抽完了烟哈斯木抬头看看月亮，这时的月亮也向西偏了几分，估计时间已经是三更了，这时天气更加寒冷，哈斯木的眼扎毛也结起了冰霜，已经由不得自己控制慢慢地、慢慢地合拢了。不知过了多久，突然马群方向传来马儿刨地、发出响亮喷嚏的声音，哈斯木不动神色、悄悄睁开眼睛向四周观望。哈斯木发现马群大为不安、个个竖起耳朵、拼命往中间挤。哈斯木远远望去只见对面的山脚下、马群旁有一只像狼狗一样的东西在挪动，还不时地学狗砰砰跳跳、一会打滚、一会卧倒、一会匍匐前进，像是在作弄马群。

哈斯木心想：«这就是牧民们传说的狼吧，不过就是比家狗稍大一丁点么，它怎么会扑食这么健壮的马儿呢？打死我都不能相信。一定是那些牧民们夸大其词糊弄领导，多拿草料、饲料和资金的计谋而已，我倒是要看看狼怎么能扑食马儿的？»哈斯木一动也不动地观察狼的举动。狼依然蹦来蹦去、一会接近马群、一会跑的老远、一会又悄悄趴在山坡上观望四周、一会再次接近马群要光着尾巴，没有什么特别的举动。哈斯木细细地观察、在马背上稳子不动。就在这时，马群中一匹母马悄然离队，缓慢地嗅着地面向狼走去。当母马快要接近狼时，狼又蹦又跳地后退几步，母马毫不知情继续接近狼。或许母马错误地以为前面的就是一条调皮捣蛋的家狗，想驱走它还马群一个安稳。狼再次后退几尺，母马很执着继续跟着，眼看就要翻过山坡了。哈斯木这下着急了，心想：«那家伙别把马怎么了，催马前去，这时狼狡猾地将母马引到山顶，紧接着翻过了山坡，哈斯木急切地驱马翻过山坡，但是为时已晚，母马被刚才的那只狼恶狠狠地咬破肚皮、母马的肚皮被重重的咬破，肠胃都血淋淋地撒落雪地上，到处都是血迹。母马被突如其来的攻击和血淋淋的肠胃吓的惊恐万分，拖着肠胃在奔跑、奔驰着，渐渐由于体力不支倒在了地上，双眼流下了委婉的泪痕。哈斯木赶过细看，母马已经奄奄一息了，哈斯木很是感到惋惜，但事情已经是不争的实事了，第二天一早，哈斯木就主动向连里回报了夜间守护马群的失误，恳请领导发落。连领导听后气得直跺脚：«嗨！哈斯木啊！哈斯木，你是怎么看护马群的？怎么会把狼袭击马群当成儿戏呢？你要写深刻的检查，我们会把事情的来龙去脉、一五一十地向场领导做了回报。

当天，哈斯木就被召回牧场，取消了哈斯木以后放牧的资格，只安排在牧场草原流动商店赶车，随着年龄的增长，哈斯木被安排看护商店的马匹，后来商店领导见哈斯木年迈体弱安排夜间看护仓库工作，再后来哈斯木也就光荣离休，在寨口子女学校西山脚自行建筑了一栋别致的庭院，几年的功夫院子里树木茂密、蔬菜碧绿、牲畜满院、招人羡慕，成为全牧场建造私家庭院的典范。90年代中期哈斯木见身体状况日见不佳，只好卖掉院落举家搬迁至霍城县加尔苏附近的清水牧场，再次自己动手建造一栋民房，几年的光景真个院落又是果树密布、瓜果飘香、子孙满堂、亲朋好友陆陆续续前来看望，哈斯木和老伴儿库丽番在新的家园中幸福地安度晚年，直到2000年初一早晨8时许，善良厚道的哈斯木老人因病与世长辞，享年84岁。

作者简介：

呼楠拜·努尔哈斯木吾勒

1961年6月15出生中国尼勒克县哈拉图拜乡，在新疆生产建设兵团农四师二牧场子女学校读小学、初中、高中，1981年留校担任美术、汉语教师工作。1988毕业于伊犁教育学院中文系汉语大专班，1997年毕业于新疆维吾尔自治区党校经济汉语翻译本科班，2004年在江苏省南通大学中国语言文学学院进修深造。呼楠拜·努尔哈斯木吾勒先后任中国剪纸研究会新疆分会会员、乌鲁木齐民间美术研究会理事、新疆民间文艺家协会会员、伊犁哈萨克自治州美术家协会会员（书法协会会员），奎屯作家协会副主席，伊犁教育学院大学生翻译协会主席等职务。呼楠拜·努尔哈斯木吾勒自幼酷爱文学，读初中时显露文学天赋，后来在中国近二十多家文学网站以及十多个报刊杂志、广播电台发表诗歌、杂文、小说、日记、新闻作品180篇首，2005年荣获《人民教育》杂志社组织的园丁杯诗歌大奖赛一等奖，2016年获得世界华人诗歌散文大奖赛三等奖，2018年指导哈萨克斯坦高校110名大学生在中国《文学爱好者》网站发表120余篇首汉语文学作品，创立了哈萨克斯坦大学生发表汉语文学作品的佳绩。