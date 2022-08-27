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教育部第一副部长和两名副部长获任
2022 年 8月 27 日 星期六 21:13

教育部第一副部长和两名副部长获任

哈通社/努尔苏丹/8月27日 —— 据教育部消息，根据政府决议，硕勒潘·卡林诺娃，以及阿伊波拉特·伊利亚索夫和哈尼·比森巴耶夫被任命为教育部第一副部长和副部长职务。

硕勒潘·唐阿特克兹·卡林诺娃曾毕业于阔科舍套师范学院（1994年）和鄂木斯克州国立师范大学（2016年）。1994年开始在学校教职；2005~2012年开始在北哈州教育局和教育厅担任领导；2013~2017年出任北哈州教育厅厅长；2017~2019年出任教科部学前和中等教育司司长，以及纳扎尔巴耶夫菁英学校教学中心负责人；2019年8月开始出任哈萨克斯坦教育和科学部副部长。

阿伊波拉特·波拉特吾勒·伊利亚索夫于1982年出生，2006~2009年在国家信息科技控股公司和国家通讯科技协助和分析中心担任首席专家；2009~2022年在司法部信息资源保护部门担任领导；2022年1月开始出任教育和科学部副部长职务。

哈尼·别克泰吾勒·比森巴耶夫于1969年出生在克孜勒奥尔达，曾毕业于阿拉木图阿拜国立大学。1986~1995年在学校教职；1995~1997年担任中学校长；1997~2007年在教育领域担任领导；2022年3月开始出任教育和科学部副部长。
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