2022 年 8月 27 日 星期六 14:14

总统下达的任务：两家国有公司已完成重组

哈通社/努尔苏丹/8月27日—据工业和基础设施发展部新闻处消息，哈萨克斯坦国家公路（ҚазАвтоЖол）公司和哈萨克公路（Казахавтодор）公司合并重组工作已完成。

据此前报道，今年7月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在政府扩大会议上，就哈萨克斯坦国家公路（ҚазАвтоЖол）公司和哈萨克公路（Казахавтодор）公司合并重组工作作出指示。

为完成总统下达的任务，工业和基础施设发展部就上述两家公路营运商合并重组事宜准备了政府决议草案。

根据草案，哈萨克斯坦国家公路公司买下了哈萨克公路公司国有股权，两家国有公司重建为统一的高速公路运营商。具体来说，将通过裁减两家公司州级分支机构行政管理人员，实现减少冗余职能的目的。

国家元首在上述政府扩大会议上指出，坦白的说，这两者实际上从事的是一件工作，其员工数量也远比需要的人数要多。与此同时，来自公民的对国家公路质量状况的合理投诉与日俱增，而公路的质量完全无法经受检验。

目前，两家国有公司已完成合并。这一措施将有助于做出快速、准确决策，为国道全天候维护提供保障。

【编译：阿遥】