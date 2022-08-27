第七届世界和传统宗教大会将变更主会场至独立宫

哈通社/努尔苏丹/8月27日 – 第七届世界和传统宗教领袖大会主会场变更。

据大会组委会消息，根据最新的决定，即将在2022年9月14~15日于首都努尔苏丹市举行的第七届世界和传统宗教领袖大会的主会场，已经决定设置在位于首都独立大道第52号的独立宫举行。

大会组委会表示，做出这一决定的原因，主要是由于今年的参会人员数量较此前六届大会更多，同时新址也能够为众多参会的媒体人员提供更多的便利。

此前六届大会均在位于独立宫对面的和平和谐宫中举办。

和平和谐宫建于2006年，这座金字塔形的建筑是首都著名的地标性建筑，建成以来一直是世界和传统宗教领袖大会的主办场所。

而独立宫同样是首都的地标性建筑之一，建成于2008年。独立宫外表为天蓝色，主体建筑有三层，设有会议厅、宴会厅、新闻中心、礼堂、美术馆、博物馆、努尔-苏丹城市博物馆，可以举办会议、展览和演出活动等。

大会组委会表示，预定于9月13日举行的世界和传统宗教大会秘书处第20次会议将在和平和谐宫内举行。

据悉，第七届世界和传统宗教大会将有来自50多个国家的100多位达标参会。此外，截至目前，已有超过130多名国外媒体记者报名参会。

«世界与传统宗教领袖大会»是由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发起，并由哈萨克斯坦政府筹办的国际性会议。旨在推动各宗教派别进行对话，和谐共存，并促进宗教领袖在国际安全，社会和谐方面发挥积极作用。«世界与传统宗教领袖大会»于2003年9月在哈首都阿斯塔纳首次举行，此后每三年举行一次。

【编译：木合塔尔·木拉提】



