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政府通过共和国预算草案
2022 年 8月 27 日 星期六 12:34

政府通过共和国预算草案

哈通社/努尔苏丹/8月27日—27日，政府会议通过了未来三年共和国预算草案。

会上，政府总理阿里汗•斯马伊洛夫建议对法律草案和法令草案进行投票，并指示国家经济部和财政部同总理办公室一道确保向议会提交预算法律草案和社会经济发展预测文件。

值得一提的是，根据预算，从国家基金拨付给国家财政的转移支付额将大大减少。

-转移支付额2023年将减少1.4万亿坚戈，2024年减少8000亿坚戈，2025年再减少5000亿坚戈。-斯马伊洛夫说。

他表示，国家基金担保转移支付额将不再超出石油部门收入。

他指出，考虑到通货膨胀率预测，预算支出增长不再超出长期经济增长平均水平。总体而言，预算草案是平衡的。计划2023年向公共领域投入8万亿坚戈。发展加工业、支持商业、发展交通基础设施和实现气化，已成为实体经济优先方向。2023年这方面的支出将达到2万亿坚戈规模。有效利用预算资金，已成为政府首要任务。

据此前报道，政府工会议已通过了哈萨克斯坦共和国2023-2027年经济社会发展预测、«关于2023-2025 年共和国预算»法律草案、《关于哈萨克斯坦共和国国家基金2023-2025年担保转移支付》法律草案。

【编译：阿遥】


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