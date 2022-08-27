2022 年 8月 27 日 星期六 10:10

农业部预计粮食价格将趋于平稳

哈通社/努尔苏丹/8月27日 -- 哈萨克斯坦农业部预计粮食价格将逐步趋于平稳。

据农业网消息，今年哈国小麦产量预计将比去年高出25%，考虑到结转存量以及俄罗斯拟向哈国出口120万吨小麦，哈农业部预计粮食价格将逐渐趋于稳定。

农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在与努尔苏丹加工企业代表的工作会议上表示，今年小麦产量不错，预测小麦价格会下滑。

叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，初夏小麦价格上涨至17.5-18万坚戈/吨与俄罗斯暂停出口有关，目前哈萨克斯坦北部地区的面粉和畜牧业企业所用的俄罗斯小麦已经恢复进口。此外，哈萨克斯坦南部地区的收割工作即将结束，平均产量为14.4 公担。

叶尔波勒·卡拉舒科夫还表示，目前哈萨克斯坦的粮食平衡为220万吨。哈国已与俄罗斯达成协议，将从俄罗斯进口约120万吨供应北部地区的粮食加工企业。以上因素都将影响哈国小麦价格。

目前一吨小麦的出口价格约为14.5-15.5万坚戈。在此基础上，预计随着大规模收割工作的开始，到9月中下旬，小麦价格将进一步下滑。

农业部负责人强调，哈国今年的小麦产量预计为1350万吨。这将充分满足国内需求，并保持出口潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】