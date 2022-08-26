2022 年 8月 26 日 星期五 22:37

世卫：美洲成新增猴痘病例最多地区

哈通社/努尔苏丹/8月26日--中新网援引世卫组织消息报道称，美洲已取代欧洲，成为全球新增人感染猴痘病例(下称猴痘病例)最多的地区，新数据显示全球约六成新增猴痘病例来自美洲地区。

世卫组织总干事谭德塞在25日的记者会上说，虽然8月15日至21日这一周全球报告的新增猴痘病例数下降了21%，但美洲地区的新增猴痘病例数却在密集传播中上升。

世卫组织24日发布的报告也显示，猴痘疫情暴发早期报告的大多数感染者来自欧洲，但在过去4周里，美洲新增猴痘病例已占全球新增猴痘病例的约60.3%，欧洲则下降至38.7%。

截至8月22日，全球累计报告猴痘病例数最多的前10个国家分别是美国、西班牙、巴西、德国、英国、法国、加拿大、荷兰、秘鲁和葡萄牙，这10个国家的猴痘病例数占全球猴痘病例总数的88.9%。

谭德塞说，有迹象表明，欧洲的猴痘疫情正趋缓；得益于有效的公共卫生措施与疫苗接种等相结合，猴痘病毒传播正被有效遏制。

世卫组织发布的报告显示，猴痘疫情主要影响年轻男性，有98.2%的猴痘病例为男性，中位年龄为36岁。同时，世卫组织鼓励所有国家对猴痘疫苗的有效性开展研究。