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哈萨克斯坦骑手获得自行车亚洲杯铜牌
2022 年 8月 26 日 星期五 21:25

哈萨克斯坦骑手获得自行车亚洲杯铜牌

哈通社/努尔苏丹/8月26日--哈萨克斯坦骑手获得自行车亚洲杯泰国站赛事铜牌。

具体来说，哈萨克斯坦选手丽娜塔·苏尔塔诺娃获得在泰国举行的2022自行车亚洲杯第三名。


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