2022 年 8月 26 日 星期五 18:25

突厥斯坦州州长提出辞呈

哈通社/突厥斯坦/8月26日--突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫提出辞呈。

突厥斯坦州政府新闻处26日证实了这一信息。

【编译：阿遥】