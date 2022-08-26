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突厥斯坦州
2022 年 8月 26 日 星期五 18:25
突厥斯坦州州长提出辞呈
哈通社/突厥斯坦/8月26日--突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫提出辞呈。
突厥斯坦州政府新闻处26日证实了这一信息。
【编译：阿遥】
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