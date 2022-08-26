政府总理出席欧亚政府间理事会扩大会议

哈通社/乔尔蓬阿塔/8月26日--据总理办公室新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫26日出席了在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行的欧亚政府间理事会扩大会议。

吉尔吉斯政府内阁主席、总统办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫、俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京、亚美尼亚总理真副总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯政府总理罗曼·戈洛夫琴科、以及观察员和其他受邀国高级代表--乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫和阿塞拜疆政府总理阿里·阿萨多夫出席了会议。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，得益于欧亚经济联盟各成员国政府采取的有力措施，主要经济指标已恢复，经济风险已部分消除。

他介绍说，为稳定和确保经济增长所采取的措施，使得上调对欧亚经济联盟成员国经济增长的中期预测成为可能。上半年成员国之间贸易规模持续扩大。哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国贸易额增长4.8%，达126亿美元。

同时，斯马伊洛夫强调了需要着力解决好的若干重大问题。

斯马伊洛夫认为，创造无障碍环境是欧亚经济联盟成员国相互关系的基础，这在该条约初创时已被确认。在这方面，被赋予了所有必要权限的经济委员会应发挥主导作用。

--在当前情况下，确定消除各成员国被迫单方面实施限制后果的机制尤为重要。-总理说。

他同时表示，当相互采取贸易限制时，应为维持向其他国家提供一定水平的欧亚经济联盟商品和简化来自第三国的供应创造条件。

政府总理指出，目前欧盟国家正面临物价大幅上涨的问题，尤其是食品价格。 例如，在 6 个月内，欧亚经济联盟范围物价平均上涨12.9%。



我们注意到了各国货币之间的汇率存在明显扭曲，这是通过与美元的交叉汇率确定的。这将对我们国家的贸易和通胀进程产生一定影响。-斯马伊洛夫说。

对此，政府总理提议与欧亚经济联盟成员国中央银行进行适当磋商，并向政府间理事会下一次例会提交相关提案。

同时，政府首脑还强调了确保货物自由过境以发展欧亚经济联盟国家出口的必要性。对《东西》和《南北》方向的欧亚运输走廊的基础设施进行现代化改造，可能将成为朝着这个方向迈出的一个重要步伐。





他表示，上述问题的解决将有助于更有效地解决最近面临的困难。通过各成员国共同努力，必将能成功应对摆在面前的各种挑战，确保经济可持续发展，持续改善居民福祉。





作为会议结果，与会代表签署了一系列多边文件。

【编译：阿遥】



