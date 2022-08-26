哈萨克斯坦哪个地区的教师工资最高？

哈通社/努尔苏丹/8月26日 – 哈萨克斯坦教育领域收入最高的地区是首都努尔苏丹。

据统计分析网站ranking.kz报告，2021年第二季度，哈萨克斯坦教育领域平均名义收入水平达到了29.33万坚戈，较去年同期同比增长25.4%。

考虑到通货膨胀率的情况，教育领域工作人员的实际购买能力增长幅度为10.1%。

相比较而言，哈萨克斯坦全国平均名义收入为31.2万坚戈。

分地区计，首都努尔苏丹的教育领域从业者在业内来看收入水平最高，平均收入为41.4万坚戈，同比增长18%。

报告指出，首都教育领域从业者的收入较全国平均水平高出了41.1%。

业内收入第二高的，是阿拉木图市的教育领域从业人员，平均工资为33.57万坚戈，同比增长26.4%。

第三位为曼格斯套州教职人员，平均工资32.62万坚戈，同比增长21.7%。

行业当中，学前教育机构的从业者平均收入水平最低。该领域的人均工资为14.73万坚戈，同比增长11.2%。

小学教育机构从业者的名义收入为人均24.35万坚戈，中学为34.35万坚戈，高等教育机构为32.31万坚戈。

报告同时指出，全国20个地区中，仅有6个地区的实际收入高于全国平均水平。

2022年第二季度，全国教育领域从业人员总数为110万人，同比增长1.4%。

其中，突厥斯坦州教育领域从业人员数量最多，达14.45万人，同比增长1.3%。

其次是阿拉木图市（9.9万人 同比增长2.7%）和阿拉木图州（8.06万人 同比下降37%）。

教育领域从业者人数最少的地区是乌勒套州，总数为1.44万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】