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哈国将禁止通过公路向境外运输燃煤
2022 年 8月 26 日 星期五 10:30

哈国将禁止通过公路向境外运输燃煤

哈通社/努尔苏丹/8月26日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部工业化发展委员会主席伊利亚斯·沃斯帕诺夫表示，已经制定了一项命令，旨在禁止通过公路机动车辆向哈萨克斯坦境外运输煤炭。

伊利亚斯·沃斯帕诺夫在25日召开的新闻发布会上称：

- 在上一个供暖季期间，发现了向境外输送煤炭的情况。我想在这里指出，市场上有专门为公众提供的特价燃煤，可通过专门渠道购买。不过在去年，有相当一部分此类燃煤，被特价购买后，运输到了境外，我们发现了这方面的证据。

根据江布尔州政府提供的信息，去年通过该州境内的三处过境点，共有约12万吨燃煤被输送到了吉尔吉斯境内。

伊利亚斯·沃斯帕诺夫说：

- 向境外输送燃煤的情况仍有出现。根据梅尔克县居民提供的信息，在煤炭销售点有50多台卡车，正准备运走燃煤。今年为了遏制这种行为，我们制订了禁止通过公路交通工具向境外运输燃煤的命令。不过，禁令不涉及铁路运输。我们同边境地区公众举行了公开的讨论。

伊利亚斯·沃斯帕诺夫还在会上介绍了今年供暖季的准备情况，并表示今年煤炭价格可能会有上涨。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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