2022 年 8月 26 日 星期五 08:12

斯马伊洛夫会见俄罗斯总理

哈通社/努尔苏丹/8月26日 —— 据总理官网消息，对乔尔蓬-阿塔（吉尔吉斯斯坦）工作访问框架下，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫25日会见俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京。

斯马伊洛夫指出，高级别定期会晤对哈俄合作关系的加强带来了新的动力，以及两国所有领域的相互协作提升了新的水平。

-考虑到共同利益，我们应继续推动有效的工作。-他说。

哈萨克斯坦总理表示，过去30年，两国之间建立了相互信任和建设性的对话。经贸合作得到了高速发展，地区间和企业间合作不断加强。

-俄罗斯是我们的主要经贸合作伙伴。2021年，双边贸易额达242亿美元，创新高。2022年上半年，两国贸易量增长5%。我们相信双边贸易保持增长趋势。-斯马伊洛夫说。

与此同时，斯马伊洛夫表示，在当前形势下，双边经贸关系的议程将出现需要紧急、严肃和互利解决方案的新议题。

-我们必须在务实可靠的渠道中继续开展系统性的联合协作。-他说。

米舒斯京表示，俄罗斯高度重视与哈萨克斯坦之间的睦邻和友谊关系。

-我们看到落实进口替代联合项目的良好前景。双方在工业、能源、机械制造、交通基础设施、核能和数字化等领域开展新的战略项目有着巨大的潜力。-他说。

会谈中，双方就产业合作、哈萨克斯坦原料运输、出口、哈萨克斯坦北部和东部天然气工业、里海管道和水资源问题进行了讨论。

【编译：小穆】