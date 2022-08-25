哈萨克斯坦政党数量或将进一步增多

哈通社/努尔苏丹/8月25日--据哈萨克斯坦司法部部长哈纳特·穆辛称，关于成立«人民的独立（Халық дербестігі）»党和《Namys》（荣誉）党的申请文件登记流程第一阶段工作已结束。

他表示，自2019年以来，司法部已收到17个倡议团体组党申请。目前，其中两个，即《民的独立》和《荣誉》，已通过第一阶段流程，正在处理组建政党相关问题。

他提醒说，按照法律规定，政党注册程序包括两个阶段。首先，倡议团队提出成立政党意向，须附带1000人的名单。这些材料由司法部核实。

据他介绍，如果文件提交正确，则将开始第二阶段的工作。 倡议团队将召开党代会，在地方开设支部，进行党员登记，并向司法部提交有关文件。 此外，根据法律规定，党员人数应为2万人。

据此前报道，今年3月，托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议发表题为«新哈萨克斯坦：革新和现代化之路»的国情咨文，承诺进行全面的政治改革。其中重要的一项改革措施，就是简化政党登记程序，以加强国家政治空间的发展进程，并为真正的多党制创造必要条件。根据简化方案，在哈萨克斯坦组建新政党所需的完成征集的民间签名支持人数将进一步从20000人减少到5000人，组建政党所需的最低倡议团体数量也将进一步减少。托卡耶夫总统强调指出，这一调整将让国家出现新的、能够表达并有效地解决其选民紧迫问题的党派。

【编译：阿遥】



