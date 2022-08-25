Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  其他官方部门
哈萨克斯坦政党数量或将进一步增多
2022 年 8月 25 日 星期四 16:48

哈萨克斯坦政党数量或将进一步增多

哈通社/努尔苏丹/8月25日--据哈萨克斯坦司法部部长哈纳特·穆辛称，关于成立«人民的独立（Халық дербестігі）»党和《Namys》（荣誉）党的申请文件登记流程第一阶段工作已结束。

他表示，自2019年以来，司法部已收到17个倡议团体组党申请。目前，其中两个，即《民的独立》和《荣誉》，已通过第一阶段流程，正在处理组建政党相关问题。

他提醒说，按照法律规定，政党注册程序包括两个阶段。首先，倡议团队提出成立政党意向，须附带1000人的名单。这些材料由司法部核实。

据他介绍，如果文件提交正确，则将开始第二阶段的工作。 倡议团队将召开党代会，在地方开设支部，进行党员登记，并向司法部提交有关文件。 此外，根据法律规定，党员人数应为2万人。

据此前报道，今年3月，托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议发表题为«新哈萨克斯坦：革新和现代化之路»的国情咨文，承诺进行全面的政治改革。其中重要的一项改革措施，就是简化政党登记程序，以加强国家政治空间的发展进程，并为真正的多党制创造必要条件。根据简化方案，在哈萨克斯坦组建新政党所需的完成征集的民间签名支持人数将进一步从20000人减少到5000人，组建政党所需的最低倡议团体数量也将进一步减少。托卡耶夫总统强调指出，这一调整将让国家出现新的、能够表达并有效地解决其选民紧迫问题的党派。

【编译：阿遥】


相关新闻
托卡耶夫将主持召开最高改革委员会例行会议
托卡耶夫总统会见OneWeb公司董事长
议会下院通过有关于对地方行政长官任命和选举程序进行修改的法案
哈总统：发展人工智能具有战略意义
ІnDriver网约车公司计划在哈萨克斯坦落实一系列项目
托卡耶夫总统会见三星电子公司总裁
议会下院审议通过宪法法院法
托卡耶夫：哈萨克斯坦的战略目标是成为欧亚空间数字化中心
焦点
1 政府总理会见沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣
2 政府总理会见阿联酋央行行长
3 辉瑞向美申请为5至11岁儿童接种升级版新冠疫苗加强针
4 政府总理会见世界石油理事会主席
5 哈萨克斯坦运动员在沙迦公路自行车赛中夺冠

时事新闻

查看历史新闻