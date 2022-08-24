2022 年 8月 24 日 星期三 18:49

哈萨克斯坦与阿塞拜疆总统召开联合新闻发布会

哈通社/巴库/8月24日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫24日就双边会晤结果召开联合新闻发布会。

哈萨克斯坦总统感谢阿塞拜疆的热情接待，并表示双方举行了富有成效的会谈。

- 根据联合国安理会宪章和决议，阿塞拜疆成功恢复了领土完整，进入了发展的新时代。当然，兄弟国家阿塞拜疆的领导人伊利哈姆·阿利耶夫在此有着巨大的功劳。我想借此机会，再次赞扬阿塞拜疆在您的领导下取得的巨大成就。我们密切关注着这些进程，并衷心感到高兴。我们看到卡拉巴赫和东赞祖尔得到了恢复和发展。我相信，在您的努力下，该地区未来将更加繁荣。

托卡耶夫总统表示，两国之间建立了战略合作伙伴和同盟合作关系。根据今天的会谈结果，双方签署了进一步加强战略和同盟合作关系的联合声明。与此同时，总统感谢阿塞拜疆对哈萨克斯坦召开亚信会议峰会倡议提供的支持，并邀请阿利耶夫出席今年10月在努尔苏丹举行的峰会。

总统表示，双方在会谈中就进一步加深经贸、投资、交通运输、农业和人文领域进行了讨论。

-总之，我认为我这次旅行的结果非常成功。首先，我要感谢阿塞拜疆总统阿利耶夫及其政府为深化我们的合作所做的卓有成效的工作。我们愿意开展有效的合作。-哈萨克斯坦总统说。

据此前报道。哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统24日在巴库举行了小范围和大范围会谈，并签署了10份合作文件。

【编译：小穆】