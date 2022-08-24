哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行大范围会谈

哈通社/努尔苏丹/8月24日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统24日举行了大范围会谈。

会谈中，托卡耶夫和阿利耶夫就两国战略合作主要问题进行了讨论，并注重关注了加强双边政治、经贸、交通运输和人文领域合作关系问题。

哈萨克斯坦总统感谢阿塞拜疆总统的邀请和热情接待。

- 我们在小范围会谈中进行了富有成效的会谈，并就双边合作所有领域发展问题深入交换了意见。哈萨克斯坦与阿塞拜疆是战略合作伙伴和同盟国家。今天，我们将签署加强战略合作关系和深化同盟关系联合声明。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，近些年，双边贸易量增加了近三倍。但是，双方有着巨大的合作潜力。因此，两国政府应开展紧密合作，将双边贸易量提升至10亿美元。

哈萨克斯坦总统高度评价了阿塞拜疆总统阿利耶夫开展的重大政治和社会经济改革进程。

托卡耶夫表示，两国在文化领域有着广阔的合作潜力。他指出，哈萨克斯坦人民对阿塞拜疆文化有着浓厚的兴趣。因此，哈方希望明年邀请阿塞拜疆文艺界代表，在哈萨克斯坦举行阿塞拜疆文化日活动。 阿塞拜疆总统感谢哈萨克斯坦总统接受访问巴库的邀请。他强调，相信此次会晤对两国关系未来发展具有重要意义。

阿利耶夫表示，哈萨克斯坦和阿塞拜疆正在大力推动交通运输基础设施发展。他指出，两国在交通运输领域有着巨大的合作潜力，这将为双边经贸合作发展带来新的动力。与此同时，双方有望进一步增加双边贸易量和加强投资合作关系。

阿塞拜疆总统最后表示，苏姆盖特市一主要街道近日正式命名为哈萨克著名教育家、语言学家阿赫梅特·拜图尔森诺夫之名。他强调，相信这将进一步巩固两国人民的友谊。

最后，两国元首签署了一系列重要文件。

【编译：小穆】