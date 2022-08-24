阿利耶夫：我认为该勋章是对整个阿塞拜疆人民尊重的标志

哈通社/巴库/8月24日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫24日授予阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫“金鹰”勋章，以表彰其为促进两国之间政治、经济、文化关系所作出的杰出贡献。

托卡耶夫总统表示，双方举行了富有成效的小范围会谈。

-在哈萨克斯坦，您作为杰出的政治家而广为人知并受到尊重。与此同时，作为使阿塞拜疆取得历史性胜利，并按照联合国安理会决议恢复其领土完整的人，我今天在我们的个人会议上向你表示了祝贺。 您为两国双边和多边合作关系发展做出了巨大贡献。我代表全体哈萨克人民向您颁发“金鹰”勋章。-托卡耶夫说。

阿塞拜疆总统表示，该勋章是对整个阿塞拜疆人民尊重的标志。

- 我对兄弟国家哈萨克斯坦授予我最高荣誉勋章感到自豪。我将继续尽全力为两国友谊和兄弟合作关系发展做出贡献。 共同的历史根基将我们两国人民联系在了一起。如今，独立自主的哈萨克斯坦和阿塞拜疆，向世界展现了实现经济发展和改善社会问题的高速度。我们两国在国际舞台上的影响力正在与日俱增。 我认为，该勋章是对整个阿塞拜疆人民尊重的标志。从您的手中获颁该奖章对我来说是莫大的荣幸。-阿利耶夫说。

阿塞拜疆总统再次重申全力支持托卡耶夫总统正在实施的改革进程。

- 你开展的政策完全符合哈萨克斯坦人民的国家利益。我相信，您的目标将全面得到落实。-他说。

【编译：小穆】



