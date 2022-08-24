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    报告：欧洲近三分之二地区干旱或有干旱风险

    2022 年 8月 24 日 星期三 16:48

    哈通社/努尔苏丹/8月24日 —— 据新华社消息，欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示，欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险，部分地区旱情自8月以来持续恶化，已影响到内河航运、水力发电和农业收成。

    该联合研究中心的欧洲干旱观测网站根据降雨量、土壤湿度和植物光合作用吸收光能水平等数据评估干旱程度。这家网站22日发布的月度报告显示，欧洲47%的地区处于干旱预警状态，即面临干旱风险；17%地区处于干旱警报状态，即已陷入干旱，高于7月份的11%地区。

    报告说，今年以来严重干旱影响欧洲许多地区，旱情在8月初进一步扩大和恶化。8月中旬，局地降雨缓解了欧洲部分地区旱情，但在一些地区，雷暴造成财产损失。

    报告显示，葡萄牙、西班牙、法国南部、意大利中部、瑞士、德国南部和乌克兰大部分地区的过去3个月降雨量少于常年。

    报告预测，干旱可能造成今年欧洲多种农作物减产，例如导致今年欧洲玉米产量比此前5年平均水平减少16%，大豆产量下降15%。

    这家联合研究中心还表示，当前旱情导致欧洲部分河流水位降低，影响内河航运。例如通过莱茵河运输煤炭、石油的船舶运量减少。

    报告说，意大利、西班牙、葡萄牙、法国、德国、荷兰、比利时、爱尔兰、卢森堡、罗马尼亚和匈牙利的大部分地区，以及不属于欧盟的英国、塞尔维亚、乌克兰和摩尔多瓦等欧洲国家«干旱风险»将增加。

    该报告预测，到今年11月，毗邻地中海的欧洲地区会比往年同期“更暖和、更干燥”；在8月至10月，欧洲部分地区可能迎来正常水平的降雨，但可能不足以使这些地区从超过半年的降雨“赤字”中完全恢复；阿尔卑斯山地区的旱情可能缓解，但西班牙、葡萄牙和克罗地亚部分地区可能继续经历“比往常更干燥”的天气。

    欧盟委员会联合研究中心的气象学家近日警告，2018年的欧洲旱情是过去500年内最严重的一次，但今年旱情很可能超过2018年的水平。
    #国际 #环保 #科研 #欧洲
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