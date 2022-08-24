2022 年 8月 24 日 星期三 22:14

哈萨克斯坦政治体系中性别平等情况如何？

哈通社/努尔苏丹/8月24日 – 哈萨克斯坦政府内阁22名成员中，女性高级官员有2名，分别是卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特，以及劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃。

统计分析网站Finprom.kz最新发布的一项针对哈国社会政治体系性别平等情况的分析报告中指出，虽然哈萨克斯坦女性在该国经济领域的活跃程度和发挥的作用与男性早已不相上下，但在政治领域，女性高官的数量依然较为少见，议会议员当中女性人数也尚未达到三分之一。

分析指出，25年来，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员中的女性议员数量一直在稳定的增长当中，并且一直保持着不低于国际平均值的水平。

在2012年，哈国女性议员的人数就超过了国际平均水平，并且之后一直没有在下降过。

不过，这与男性议员的数量相比，仍显不足。

根据《议会联盟》和《联合国女性》提供的数据显示，哈萨克斯坦2021年在全球议会女性议员数量占比的国际排名中，近位居第69位。

在2021年，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）107个议席当中，女性议员共有29人，占议员总数的27%。

根据Forbes.kz的统计，在国家公务员体系当中，哈萨克斯坦女性公务员占到了公务员总数的55%。

不过有必要指出，虽然女性在公务员整体数量上占据了多数，但大多数女公务员并不在管理岗位上。

实际上，管理岗位上的女性公务员数量非常少，只有约4%的高层管理岗位由女性担任。

在哈萨克斯坦的知名政治人物当中，女性占比仅为9.1%。从2000年到2021年间，知名政治人物当中的女性占比仅仅提高了0.3个百分点。

在玛斯利哈特（地方议会）、地方政府机关当中的女性议员、官员数量也依然较少。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，哈国于2020 年在选举中引入了30% 的妇女和青年配额，这是朝着促进妇女权利政治发展方向迈出的重要一步。

此外，通过立法形式，哈萨克斯坦建立了在分配官员副职期间强制核算配额的规范，设定了实现决策层女性比例不得低于 30% 的任务目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】