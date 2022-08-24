2022 年 8月 24 日 星期三 21:12

“全息丝路：哈萨克斯坦数字旅游”主题创新技术展览在北京开幕

哈通社/努尔苏丹/8月24日--据外交部消息，2022年8月23日，以“全息丝路：哈萨克斯坦数字旅游”主题创新技术展览在北京首钢园开幕。

中国政府欧亚事务特别代表李辉，上海合作组织秘书长张明，中国前驻哈萨克斯坦大使姚培生，中国国家机构、工商界、媒体，以及中国多家旅游公司代表出席活动。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在致欢迎辞中向嘉宾介绍了哈萨克斯坦的旅游机遇，以及哈萨克斯坦政府为实施至2025年旅游业国家发展计划所采取的措施。

哈萨克斯坦外交官强调，在当前新冠疫情持续蔓延的背景下，哈萨克斯坦非常重视数字旅游的发展，并利用创新技术在该领域中探索新的替代方法。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫在视频致辞中指出了哈萨克斯坦的旅游潜力，并预祝创新展工作取得圆满成功。

参观者可以直接在展馆内借助虚拟现实（VR）技术体验身处哈萨克斯坦最美丽、风景如画的地方。也可以佩戴智能AR眼镜，通过观看哈萨克斯坦国家博物馆的展览近距离接触哈萨克斯坦的历史文化。

数字旅游展内容包括哈萨克斯坦和中国建交30周年纪念内容，参观者可观看两国建交以来发生的任何重大事件。