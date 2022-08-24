2022 年 8月 24 日 星期三 15:50

哈萨克斯坦军人在国际军事比赛各阶段取得佳绩

哈通社/努尔苏丹/8月24日--哈萨克斯坦军人在国际军事比赛各阶段取得佳绩。

在哈萨克斯坦武装力量国家军事爱国主义教育中心举行的国际军事比赛闭幕式上，国防部公布了相关信息。

在位于江布尔州、卡拉干达州和阿克莫拉州的三个训练场，分别举行了《火炮射击大师》、《子午线》和《战术射手》项目比赛。来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、委内瑞拉、越南、赞比亚、伊朗、中国、吉尔吉斯斯坦、马里、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的代表团参加了角逐。

哈萨克斯坦军人在上述三项竞赛中，均取得显著成绩。

例如，在江布尔州格瓦尔岱斯克训练场举行的《火炮射击大师》项目竞赛中，哈萨克斯坦迫击炮队夺得第一名。根据各阶段的成绩，俄罗斯队获得第二，排名第三的是阿塞拜疆炮兵队。

卡拉干达州斯帕斯克训练场举行的《战术射手》竞赛中，哈萨克斯坦队在第一阶段中就处于领先地位。我方军人在每个阶段都取得令人折服的胜利，总成绩排名第一，毫无悬念夺冠。中国队获得亚军，乌兹别克斯坦队与俄罗斯队并列季军。

在阿克莫拉州阿曼德克训练场上举行的《子午线》军事测绘竞赛中，哈萨克斯坦队再次夺冠。第二名是中国队，乌兹别克斯坦队与白俄罗斯队并列季军。

闭幕式上，向国际军事比赛优胜者颁发了奖牌和证书。此外，各项目获胜者都取得了相应奖励。

【编译：阿遥】