哈萨克斯坦民族和睦大会对乌克兰驻哈大使争议言论表示谴责

哈通社/努尔苏丹/8月23日 – 哈萨克斯坦民族和睦大会对乌克兰驻哈萨克斯坦特命全权大使彼得·弗鲁布列夫斯基在接受哈国自媒体采访时发表的言论表示谴责。

哈萨克斯坦民族和睦大会在其就此事发表的声明中写道：

- 我们，哈萨克斯坦民族和睦大会成员，对乌克兰驻哈萨克斯坦特命全权大使彼得·弗鲁布列夫斯基在接受哈国一名自媒体博客主的采访期间，所发表的言论表示强烈的谴责，并认为不应允许这种形式的言论的出现。和平与团结是我们国家政治和社会凝聚的首要原则。因此，这种言论无论来自何人，都将受到我们的反对。

哈萨克斯坦民族和睦大会指出，外交工作不应鼓动仇恨和敌意，而应服务于和平与团结的思想。

哈萨克斯坦民族和睦大会声明写道：

- 对哈萨克斯坦统一的多民族人民而言，友谊、互助和和平原则，是不可撼动的立场。正是由于对这一立场的长久坚持，哈萨克斯坦各民族共同度过了最艰难的岁月，形成了主权共识，维护了国家和人民的完整性。煽动敌意的任何言论，对民族仇恨和其他任何此类内容的宣扬，对我们而言都是不可接受的错误思想。我们呼吁所有的哈萨克斯坦公民，为了后代的今天和未来，积极地坚守和传播和平和保障人民团结的理念，远离煽动敌意与暴力的言论。

据悉，乌克兰驻哈萨克斯坦特命全权大使彼得·弗鲁布列夫斯基日前在接受哈萨克斯坦自媒体、博客主迪亚斯·库扎伊洛夫的访问时，对当前的俄乌冲突情况进行了一番评论。

弗鲁布列夫斯基在接受采访时说：

- 我们正试图尽可能多地杀死俄罗斯人。我们现在杀的俄罗斯人越多，我们的孩子要杀的就越少。

【编译：木合塔尔·木拉提】