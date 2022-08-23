哈萨克斯坦企业信贷需求增加

哈通社/努尔苏丹/8月23日--根据第二季度调查结果，尽管信贷资源成本增加且放贷条件所有增强，但企业贷款需求仍明显增加。

对此，哈萨克斯坦央行金融稳定与研究部代理主任耶鲁兰·穆斯塔芬解释称，中小企业贷款需求仍处在高位。

他表示，超过一半的银行，尤其是大型银行数据显示，小企业对贷款需求仍在增加中。报告季度信贷申请总数环比增长19%，至31万件，而申请的平均贷款额度下降8%，为2330万坚戈。

在相关国家项目框架内房贷业务重现生机，对报告季度的贷款需求产生了积极影响。

中型企业贷款需求也显著增加。报告季度来自中型企业的贷款申请总数环比增长19%，至3.9万件，而申请的平均贷款额度减少近一半，为2.65亿坚戈。此类申请大多数是针对无抵押短期贷款的。

大型企业信贷需求增加相对较小。需求增长的主要动力来自大型银行借款方。报告季度里此类申请数量环比增长10%，至203件，申请的贷款额度增长37%，至76亿坚戈。

对企业放贷条件有所增强。针对大中型企业实体的商业贷款利率并未停止增长。

部分银行预测，下季度，来自大型企业信贷需求仍将略有增长，中小企业需求指数将与第一季度的平均水平。

2022年二季度，按揭贷款领域零售贷款需求下降，消费贷款需求增加。

银行预测，按揭贷款需求的下降与获得贴现贷款机会减少，以及将养老金储蓄用于股买住房或改善住房条件的门槛提高有关。

据银行数据，居民消费需求增长导致耐用品支出激增，继而拉高了消费贷款需求增速。此为，银行放宽了对抵押消费贷款申请放贷条件，提高了无抵押贷款的授信额度和期限也刺激了消费贷款的增加。

银行预测，下季度，消费贷款需求仍处于增加态势，车贷需求将减少，抵押贷款需求将保持在报告季度的水平。

【编译：阿遥】