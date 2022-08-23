哈国将加强对工业企业废气排放的监督管理

哈通社/努尔苏丹/8月23日 – 为改善环境状况，从2023年1月1日起，在大型工业企业中必须引入自动排放监测系统的规范将在哈国正式生效。

由政府总理阿里汗·斯马伊洛夫8月23日主持召开的政府例行工作会议上，就将于明年开始生效的《关于大型工业企业强制引入自动排放检测系统的规范》进行了讨论。

该规范的实施，将确保对所有工业企业有害物质排放的实时监督监控。

相关工作将在《绿色哈萨克斯坦》国家规划框架下予以实施。

政府总理斯马伊洛夫在会上说：

- 该规范将确保针对大型工业企业的监管，在发现向大气的排放物超标时能够采取及时有效的措施。

财政预算在2021年向该项目拨款893亿坚戈，2022年拨款约1610亿坚戈。未来也将继续追加相关拨款，确保项目的有效实施。

政府订立了以下几个长期性的计划：

·在«改善大气质量»任务的框架内5年内在10个大城市的16家大型工业企业实现20%的有害物质减排工作；

·实现阿拉木图第二热电中心的天然气化，这将在2025年前实现废气排放减少80%的目标；

·对阿特劳炼油厂加装废气无害化处理设备，实现有害物质减少3.6%，并在2030年前实现废气减排9.1%的目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】