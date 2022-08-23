哈萨克斯坦驻华大使会见中国国际贸易谈判代表

哈通社/努尔苏丹/8月23日--据哈萨克斯坦外交部发布的消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫22日会见中国商务部副部长兼国际贸易谈判代表（正部长级）王受文。

会谈期间，双方就哈中经贸、投资和区域间合作的现状和发展前景进行了讨论。

具体来说，与会人员强调了在以上领域形成新的合作方式的重要性。

同时，对进一步完善法律框架，以为双边合作注入新助力，创造有利条件问题给予了高度关注。

哈萨克斯坦大使谈到，需要采取长期性激励措施来增加双边贸易量，包括电子商务。在这方面，努雷舍夫提议加快达成至2026年的经贸合作计划，并重振贸易、投资和区域间合作领域的工作机制。

与此同时，大使表示，哈方愿扩大对华的畜牧产品和农产品供应量。