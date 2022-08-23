2022 年 8月 23 日 星期二 08:24

哈萨克斯坦驻华大使会见中国国际贸易谈判代表

哈通社/努尔苏丹/8月23日--据哈萨克斯坦外交部发布的消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫22日会见中国商务部副部长兼国际贸易谈判代表（正部长级）王受文。

会谈期间，双方就哈中经贸、投资和区域间合作的现状和发展前景进行了讨论。

具体来说，与会人员强调了在以上领域形成新的合作方式的重要性。

同时，对进一步完善法律框架，以为双边合作注入新助力，创造有利条件问题给予了高度关注。

哈萨克斯坦大使谈到，需要采取长期性激励措施来增加双边贸易量，包括电子商务。在这方面，努雷舍夫提议加快达成至2026年的经贸合作计划，并重振贸易、投资和区域间合作领域的工作机制。

与此同时，大使表示，哈方愿扩大对华的畜牧产品和农产品供应量。

努雷舍夫还强调了，哈中边境检查站的有效运作和霍尔果斯国际边境合作中心的振兴对双边贸易的重要性。

王受文表示，中方愿加强两国在贸易和投资领域的合作，以进一步加深哈萨克斯坦与中国之间永恒的全面战略伙伴关系，并对哈方提出的促进双边贸易增长、完善经贸合作机制的措施表示了支持。

此外，双方同意在世贸组织、上合组织、亚信会议和«中亚-中国»模式等多边组织框架下密切合作。

根据会谈结果，双方就继续保持哈萨克斯坦驻华大使馆与中国商务部之间的密切合作，以落实会谈达成的协议达成共识。

【编译：阿依波塔】