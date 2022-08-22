2022 年 8月 22 日 星期一 16:45

总统接见阿拉木图州州长

哈通社/努尔苏丹/8月22日--据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日接见阿拉木图州州长玛拉特·苏勒坦哈兹耶夫。

苏勒坦哈兹耶夫向国家元首述职时表示，阿拉木图州社会经济发展呈现出积极态势。他向总统详细介绍了该州战略发展规划。该文件由5个主要发展方向组成，将分两个阶段来实现，规划包括在近期将阿拉木图州投资增长从4550亿坚戈提高至6865亿坚戈。为此，已编制好由132项目组成的一揽子投资计划，总投资额6180亿坚戈，可创造7000多个就业岗位。

苏勒坦哈兹耶表示，根据阿拉木图州城市聚合跨区域规划，该州各项目将配备工程和社会基础设施。他还谈到了该州最棘手问题之一 ——三班制学校问题。计划到2025年，在《舒适校园》项目框架下新建51所学校。同时，还将开设多所高校和中等专业学校分支机构、菁英学校。在«G 4 City»区域，将打造拥有医疗服务枢纽和科教园区的城市门户核心区。在«高知民族»国家项目框架下，将加强11所中等专业学校物质技术基础。

根据向总统提交的报告，该州将建设38家医疗机构。此外，按照规划，在州府还将建设一家拥有500个床位的综合医院。

加工业、农工综合体、交通物流业和旅游业将构成阿拉木图州经济发展基础。据这位州长介绍，目前该州正在实施总金额为2900亿坚戈的23个项目，可将创造2626个就业岗位。在农工综合体领域，正在实施总金额为2100亿坚戈的78个项目，可将创造3300个就业岗位。农工综合体项目在该州所有乡村相继展开。阿拉木图州各国家公园游客数量也在增加。

会议结束时，托卡耶总统夫指示同相关国家机构通力合作、共同实施区域发展战略规划。

【编译：阿遥】