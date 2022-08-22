2022 年 8月 22 日 星期一 14:50

哈萨克斯坦«白帽黑客»服务或将开启新模式

哈通社/努尔苏丹/8月22日--哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部同网络攻击分析与调查中心合作，以试点方式启动了用于信息安全的Bugbounty漏洞检测个人平台。

根据开放NCA网站近日发布的《网络护盾-2》数字生态发展报告（2022-2027）数据，BugBounty平台拥有1100多位独立网络安全专家。从他们那里已收到超过1200份漏洞报告。其中一些报告非常及时和准确。具体来说，努尔苏丹市供水系统管理权限，《电子政务》漏洞，以及国内几家大型银行储户信息都可能曾面临过泄漏的危险。

目前，这家哈萨克斯坦公司已与吉尔吉斯坦和乌兹别克斯坦国家监管机构签署了引进BugBounty平台的备忘录。

对概念项目的公开讨论将持续到2022年9月5日。

另据《网络护盾-2》数字生态发展报告，为落实国家元首关于引入数字化问题的指示，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部已对《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第62条第1款提出修正动议，旨在进一步强化公民个人信息保护，加大对公民个人信息泄露违法行为处罚力度。

【编译：阿遥】