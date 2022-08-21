哈外交部高度关注哈国公民疑似在老挝遭诈骗团伙拘禁一事

哈通社/努尔苏丹/8月21日 – 哈萨克斯坦外交部就哈国公民疑似在老挝境内遭遇诈骗团伙非法拘禁，可能沦为奴工一事予以高度关注。

哈萨克斯坦公民阿奈乐·贝尔玛甘贝特（anel.bermaganbet）通过Instagram发布的一则求救信息，近日在哈国互联网和社交媒体上广泛流传。

在求救信息中，阿奈乐表示，她收到了一家大型企业的工作邀请，将在泰国作为该企业的经理开展工作。当时，对方承诺将为其提供高薪。但当她如约抵达当地后，却遭到对方的控制并被送到了老挝境内某处，工作、居住环境极为恶劣，也没有所谓的高薪。当她试图离开时，被对方告知必须在此工作满一年，否则不得离开。随后，她设法通过网络发出了求助信息。

哈萨克斯坦外交部21日发表声明称，哈国驻外领事机构已经获知此事，并在8月19日便首次与哈萨克斯坦公民阿奈乐·贝尔玛甘贝特取得了联络，了解了她当前的状况。

随后，哈萨克斯坦共和国驻河内大使馆立即向老挝外交部发送了一份照会，要求提供最大限度的援助以解救哈国公民。

哈外交部表示，老挝警方已经开始介入调查此案，外交部人员也将在22日与老挝外交部和内务部的代表举行会晤。

哈外交部声明中同时指出，目前发布求助信息的哈萨克斯坦公民阿奈乐·贝尔玛甘贝特并未遭到人身安全方面的威胁。

声明称：

- 我们的同胞与外交人员和家属保持着联络。据其透露，她的证件和电话并未被收走，电话和网络通讯并未遭到限制，对方没有对她采用暴力手段。

外交部强调，哈萨克斯坦驻越南大使馆高度关注此事，将持续跟进。

外交部称：

- 外交部和哈萨克斯坦驻越南大使馆将全力协助同胞归国。同时，外交部提醒所有公民，在离开哈国前往其他国家工作和签署协议前，为避免发生意外状况，务必认真核实雇主一方的详细情况。

值得一提的是，哈萨克斯坦内务部此前表示，已获知此事并根据哈萨克斯坦刑法典第126条第1款（与绑架无关的非法拘禁行为）予以刑事立案和调查工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】