哈萨克斯坦与中国的贸易关系正在加强

哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 阿塔梅肯商业网援引经济研究所数据显示，2022年1-6月，哈萨克斯坦进出口贸易总额达637亿美元，比去年同期增长39.5%。相关专家指出，这是9年来的最高水平。

其中，出口增长56.3%，达422亿美元。进口215亿美元，增长15.2%。贸易顺差增长了2.5倍，达到208亿美元。出口增长的主要原因是石油出口增长85%，出口金额从13.5美元增至248亿美元，而非石油出口增长28%，从136亿美元增至174亿美元。

专家表示，除石油出口显著增长以外，哈萨克斯坦对外贸易还表现出其他趋势。在俄乌冲突的背景下，哈萨克斯坦与中国的贸易关系正在加强。2022年1-6月，哈萨克斯坦与中国的相互贸易总额达112.6亿美元，比去年同期增长36.2%，是2016年上半年贸易总额的3倍多，创下新纪录，这是有史以来的最高水平。

此外，出口和进口的数量都达到了最大值。哈萨克斯坦对华出口达66.3亿美元，进口中国商品46.3亿美元。对中国的出口增长是符合现实情况的，因为对华石油出口增加了3.8倍，达到16亿美元，其余商品出口增幅达10.5%。进口量创历史新高的原因是对中国机械设备、计算机和其他高科技产品的进口量急剧增长。

同时，土耳其已经在哈国主要贸易伙伴国中排名第四，在21世纪第二个十年开始时，该国还在10个主要贸易国之外。哈国与乌兹别克斯坦的贸易额也达到了历史最高水平。