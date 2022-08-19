2022 年 8月 19 日 星期五 20:57

哈萨克斯坦副外长会见葡萄牙驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/8月19日 —— 据外交部消息，19日在哈萨克斯坦与葡萄牙之间建交30周年之际，外交部副部长罗曼·瓦西里恩科会见葡萄牙驻哈大使玛丽亚·安德拉德·曼德什。

会谈中，双方就进一步推动双边合作关系前景进行了深入讨论。

双方指出，两国在双边合作所有领域开展了有效合作，并在政治、议会间和部门间，以及经贸和人文领域合作得到了发展。与此同时，双方在区域和国际组织框架下开展了有效的多边协作。

据此前报道，哈萨克斯坦和葡萄牙外交部19日就建交30周年发表了联合声明。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2019年在里斯本开设了大使馆，而葡萄牙于2015年在努尔苏丹开设大使馆。2022年，葡萄牙首次向哈萨克斯坦派驻大使。

两国建交历史中，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和葡萄牙总统马塞洛·雷贝洛·德索萨在联合国第74届大会框架下举行了会晤。

据悉，哈萨克斯坦与葡萄牙之间的贸易额2021年为1990万美元，而 2022年上半年为1210万美元。目前，共有19家葡萄牙资本企业在哈萨克斯坦运营。

【编译：小穆】