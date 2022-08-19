2022 年 8月 19 日 星期五 16:43

英国更多行业员工加入大罢工 抗议加薪跟不上通胀

哈通社/努尔苏丹/8月19日 —— 据联合早报网消息，英国越来越多行业的员工加入大罢工，抗议加薪幅度跟不上通货膨胀涨幅。

英国九家公司的火车司机上个周末率先展开罢工行动；接下来几天，铁路、邮政及码头员工也会加入。

伦敦地铁员工将在星期六（8月20日）罢工；位于英格兰东部的英国最大、业务最繁忙的货运港口费利克斯托港（Felixstowe）的码头工人则会从星期天（8月21日）起罢工八天。

英国第二大工会Unite秘书长格雷厄姆日前表明，会采取一切必要措施来捍卫员工的工作条件和薪酬，以应对生活费高涨。

7月通胀率破10% 为40年来最高水平

英国国家统计局星期三（8月17日）公布的最新数据显示，受到食品和能源价格飙升影响，英国7月的通胀率破10%，为40年来最高水平。

但这还不是最坏的情况，英国央行预计，今年通胀率会继续攀高，达到超过13%的水平，使英国经济陷入深度和长期的衰退。

高通胀率加剧了英国人的生活压力，但一般人的工资远远落后于不断上涨的物价。对此，格雷厄姆说，这样的情况表明，更加需要像Unite这样的工会捍卫员工的利益。

她也反驳一些经济专家，包括英国央行行长贝利指加薪助长通胀的说法。她说：“工资并没有推动通胀。食品价格飙升才是主要因素。”

俄罗斯和乌克兰爆发战争导致能源及粮食价格飙升，加剧全球通胀压力。高通胀在英国引发抗议浪潮，尽管有一些工会和公司在达成调薪协议后，取消了原本计划在夏季大罢工的行动，但仍有许多行业的员工表明会继续罢工。

英国邮政有超过11万名员工计划从本月底开始罢工四天。电信巨头英国电信的员工也将举行35年来的第一次罢工；教师和医疗人员代表则说，如果最新的新薪酬协议不符预期，他们也可能罢工。