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政府总理对巴甫洛达尔州进行工作视察
2022 年 8月 19 日 星期五 17:39

政府总理对巴甫洛达尔州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/8月19日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫19日对巴甫洛达尔州进行工作视察，并与当地企业家举行了农业和工业发展问题工作会议。

首先，政府总理参访当地最大农业基地。据了解，该农业基地土豆种植面积达1700公顷，引进了现代化节水灌溉系统。与此同时，该农业基地已建成了储存量达1万吨的蔬菜储藏，正在建设年产量达1000万吨的奶制品厂。项目投资总额达110亿坚戈。

政府总理表示，在当前的全球食品安全问题和食品价格上涨背景下，通过现代化节水灌溉系统推动农业项目的发展至关重要。他强调，获得国家支持的该项目应普遍全国。

斯马伊洛夫与各地方农业部门领导人举行了会谈，并就培育高质量种子提供补贴、引进现代化农机和肥料，以及畜牧业和家禽养殖业发展问题进行了讨论。

视察期间，总理到访年产量达25万吨的铝电解工厂。该工厂的产品不仅满足国内需求，还出口至土耳其、荷兰、巴西、美国、意大利、保加利亚、波兰和挪威等多个国家。

政府总理与我国大型工业企业领导人举行了会谈，并就过渡至现代工业技术、保护环境、减少排放物和安装监管排放物装置问题进行了讨论。

斯马伊洛夫表示，大型企业应与巴甫洛达尔市政府开展合作，大力推动城市郊区绿化工作。他指出，这将有助于改善城市生态环境。

最后，政府总理参访了在《商业路线图》和《简单物品经济》项目框架下成立的玻璃厂。斯马伊洛夫表示，在建筑材料需求的增加背景下，政府将继续对该企业提供支持。

【编译：小穆】


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