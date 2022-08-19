2022 年 8月 19 日 星期五 13:44

吉尔吉斯总统签署命令 批准举办该国首届人民库鲁尔泰

哈通社/比什凯克/8月19日 – 吉尔吉斯共和国将组织举办首届《人民库鲁尔泰》大会。

据吉尔吉斯卡巴尔通讯社消息，吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫签署《关于召集人民库鲁尔泰》的总统令，并批准了关于《人民库鲁尔泰》大会的临时规则。

吉尔吉斯总统新闻发言人叶尔波勒·苏力坦巴耶夫介绍了该国总统关于举办《人民库鲁尔泰》大会决议的原因。

苏力坦巴耶夫表示，依据吉尔吉斯共和国宪法第四条，吉尔吉斯的国家权力基于人民权力至上的原则，并由普通民众选举产生的总统行使。

根据宪法和其他相关法律的保障，普通公民有权参与对共和国和地区具有重要影响的法律的讨论和制定，有权直接或通过其代表参与社会和国家事务的管理，有权就与国家机关和地方自治机关的活动有关的问题以及其他重要问题举行会议。

而《人民库鲁尔泰》——将是一个社会授权的、咨询的、监督的大会，就社会发展的方向提出建议。

值得一提的是，吉尔吉斯总统顾问乔尔蓬别克·阿别克耶夫接受该国媒体采访时指出，有些人认为库鲁尔泰将与议会冲突。他表示，吉国议会运作稳定，讨论法案和起草法律，这是一项严肃且艰难的工作。

- 我们不应该混淆议会和库鲁尔泰，库鲁台每年召开一次会议，为期数天。根据宪法，总统每年向库鲁尔泰提交一次报告，其他政府部门也将提供信息，在这之后，库鲁尔泰将进行评估和建议。- 他解释说。

此外，阿别克耶夫说库鲁台的代表可能会提出考虑一些官员是否称职的问题。

值得一提的是，哈萨克斯坦于今年6月16日召开了首届《国家库鲁尔泰》大会。

【编译：木合塔尔·木拉提】