2022 年 8月 19 日 星期五 12:11

哈萨克斯坦外交部长对越南进行正式访问

哈通社/努尔苏丹/8月19日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔•特列吾别尔德对越南社会主义共和国进行了正式访问。

这是哈萨克斯坦外交部长在两国建立外交关系30年来对该国进行的首次正式访问。

哈萨克斯坦外交部长对河内的访问自对胡志明陵墓献花圈开始。

访问的目的是与这个过去几十年内成为世界上经济增长最快的伙伴国家进一步发展合作伙伴关系。

哈外长与越南外交部长裴青山举行的会谈期间，双方讨论了广泛的政治、贸易经济、投资和文化合作问题。双方表示，有意为两国多方面的合作注入新动力，在未来逐步达到经济伙伴关系的水平。

越南外长确认，将出席今年10月在努尔苏丹举行的亚洲互动与信任措施峰会。

越方对哈萨克斯坦代表团的访问表示了高度重视，哈萨克斯坦外交部长还与越南国家主席阮春福和越南总理范明政举行了会晤。

与越南国家主席阮春福举行的会谈期间，哈外交部长高度评价了越南正在推进的改革步伐，并向其介绍了哈萨克斯坦现代化进程的新阶段。

考虑到两国政治合作的发展动态，哈外交部长主张加强双边高级别互动。在这方面，阮春福则表示，应进一步补充哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫即将对越南进行的正式访问议程。

与越南总理的会晤中，双方重点讨论了双边关系的经济议程。双方强调，需要有针对性的努力，以促进相互贸易和投资额增长，发展各经济领域的合作。

此外，穆赫塔尔•特列吾别尔德还与越南工业和贸易部部长阮鸿延举行了会谈。期间，双方讨论了将于 9 月在河内举行的政府间委员会会议议程。

外交部长对越南进行的正式访问框架下，跟随代表团一同访问越南的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫与越南财政部、越南开发银行和POCO公司的领导人举行了一系列会谈，讨论了在金融和投资领域的未来合作方向。

访问期间，特列吾别尔德还与越南多家公司负责人举行了会议，讨论了与哈萨克斯坦进行投资合作的可能性。

哈萨克斯坦外交部长在河内举行的一系列会谈确认了双方加强互利合作和长期友好关系的意愿。



【编译：阿依波塔】