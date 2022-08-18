2022 年 8月 18 日 星期四 21:48

日本驻哈大使向哈萨克斯坦外交官颁发旭日章

哈通社/努尔苏丹/8月18日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦前驻日本大使叶尔兰·霍加塔耶夫17日正式获颁日本天皇德仁颁发的“旭日章-金星银星章”。

消息称，旭日章颁受仪式17日在努尔苏丹举行，由日本驻哈萨克斯坦大使山田润亲自颁发。哈萨克斯坦外交部副部长阿德勒•图尔森诺夫、希腊驻哈萨克斯坦大使艾弗塔利亚·卡基奥普拉和企业代表出席了活动。 据了解，为表彰哈日两国之间的合作关系发展，并加深双边友谊做出的贡献，日本政府2021年11月3日 授予哈萨克斯坦前驻日本大使 阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫和叶尔兰·霍加塔耶夫为“旭日章-金星银星章”。

据悉，阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫现任我国驻加拿大大使，曾于2007-2016年期间担任驻日本大使；叶尔兰·霍加塔耶夫于2016-2021年期间担任驻日本大使，现任我国驻希腊大使。

旭日章（旭日章，Kyokujitsu-shō）是日本的勋章，由明治天皇于1875年设立。该勋章是日本政府颁发的第一枚国家勋章，表彰在国际关系、日本文化的发展、各自领域的进步、社会福利的发展或环境保护领域取得杰出成就的人。

【编译：小穆】