2022 年 8月 18 日 星期四 13:35

谣言止步：哈萨克斯坦学校将停止教授俄语课程的消息纯属谣言

哈通社/努尔苏丹/8月18日 – 哈萨克斯坦官方辟谣网站stopfake.kz发布消息称，日前部分媒体和社交平台上流传的«哈萨克斯坦将在未来6~7年内停止在学校中教授俄语»的信息与事实不符，属于谣言。

根据stopfake.kz发布的消息，哈萨克斯坦31频道在两年前曾经制作了一期访谈节目，就国内中等教育领域的发展趋势进行讨论。

在该期节目当中，提及了越来越多的家长选择将孩子送入哈萨克语学校接受教育，而俄罗斯语学校学生数量逐年减少的趋势。

参与节目的首都第90高级中学校长阿亚特詹·阿赫梅特詹吾勒当时发表了个人观点指出，为了确保孩子能够良好的掌握国语，并在未来学习中更具有竞争力，家长应该为孩子选择哈萨克语学校。而同样参加了这一期节目的哈萨克斯坦教育专家联盟副主席娜塔莉亚·德雷特则指出，俄罗斯语学校和哈萨克语学校都面临着教师数量不足的问题，她认为，要解决这一问题，必须通过旨在提升教师地位的法案。

stopfake.kz援引31频道代表的说法指出，当前在媒体和社交平台中流传的谣言信息，正是利用并歪曲了这一期节目中嘉宾们讨论的内容并进行了传播。

哈萨克斯坦教育部第一副部长舒丽凡·卡里诺娃针对«停止教授俄语课程»的消息也做出了官方回应：

- 这一消息与事实不符。无论是在哈萨克语学校，还是在俄罗斯语学校当中，都会继续教授《俄语》课程，没有其他计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】