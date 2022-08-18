2022 年 8月 18 日 星期四 11:51

疫情形势：哈国全境处于新冠传播低风险区域

哈通社/努尔苏丹/8月18日--哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会发布了全国疫情形势报告。

根据18日的流行病学评估报告，全国所有地区均处于新冠疫情传播风险较低的«绿色地区 «。

疫情形势：

被列为新冠疫情传播风险高等（红区）的地区为：无；

被列为新冠疫情传播风险中等（黄区）的地区为：无；

被列为新冠疫情传播风险较低（绿区）的地区为： 努尔苏丹市， 阿拉木图市, 奇姆肯特市, 阿拉木图州, 阿克托别州, 阿特劳州, 阿克莫拉州, 西哈州, 东哈州, 江布尔州, 卡拉干达州, 库斯塔奈州, 克孜勒奥尔达州, 曼格斯套州, 北哈州, 巴甫洛达尔州, 突厥斯坦州,杰特苏州,乌勒套州,阿拜州。

值得一提的是，哈国新冠防控跨部门委员会日前对新冠疫情传播风险评估办法（流行病学评估矩阵）进行了修订，变更了对红、黄、绿三种区域的划分标准。

根据早前报道，过去24小时全国新增新冠确诊病例1 169例，康复病例1 227例。

自新冠大流行于2020年爆发至今，哈萨克斯坦全国累计新冠感染病例 1 380 960例，其中有1 345 689人痊愈。