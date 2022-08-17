乌勒套州正在筹备石油领域相关项目

哈通社/努尔苏丹/8月17日--乌勒套州州长别热克•阿布德哈里吾勒介绍了他向总统作的报告内容。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日 在总统府接见了乌勒套州州长 别热克•阿布德哈里吾勒。

-我向国家元首介绍了近两个月完成的各项工作。我们按照总统指示，制定了乌勒套州五年发展规划。我向总统介绍了该规划主要方向和包含其中的基本项目。当然，对乌勒套州来说最紧迫的问题是公路的问题，其中包括克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘、杰兹卡兹甘—卡拉干达公路。未来，乌勒套—阿尔卡雷克公路也将变得尤为重要。-他说。

据他介绍，他向总统通报了地方政府为改善杰兹卡兹甘市供水、排水系统，同中央政府合作，大力推进相关工作的情况。

- 综合规划特别关注了公共领域的发展，包括在杰兹卡兹甘市建设一座大型产科医院。«乡村—国家摇篮»项目框架下，计划在所有居民点建设运动场所和医务所。我们还计划未来五年建设11所学校。此外，吸引投资是摆在我们面前的重要任务之一，它包括个人投资和国家投资。因为我们计划建设大型企业。发展农业仍是优先方向之一。同时，正在筹备石油领域相关项目，中央政府批准了该计划。国家元首也表示支持，指示政府及时解决民众提出的迫切问题。-别热克•阿布德哈里吾勒说。

【编译：木合塔尔·木拉提】