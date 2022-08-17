哈萨克斯坦和新加坡有意扩大技术合作

哈通社/努尔苏丹/8月17日--由哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔•特列吾别尔德率领的哈萨克斯坦代表团对新加坡进行的访问框架下，与新加坡大型公司领导层代表举行了一系列会谈。

访问新加坡的哈萨克斯坦代表团成员包括工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫、哈萨克斯坦国家铁路公司总裁努尔兰·萨乌然巴耶夫和哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席梅尔詹·尤苏波夫等。

会谈期间，与会人员讨论了与促进两国经济合作，以及实施潜在项目有关的广泛问题。

新加坡公司对哈萨克斯坦市场和投资机会表现出了极大的兴趣。

哈萨克斯坦代表团与盛裕控股集团领导举行的会谈期间，讨论了关于建设阿拉木图卫星城——G4 City问题。

应当指出的是，全球供应链的中断和新冠疫情对全球经济的影响为哈萨克斯坦和新加坡之间的经济合作开辟了新的可能。

在这方面，哈萨克国家铁路公司与新加坡港务局签署了合作备忘录。

此外，哈萨克斯坦代表团与新加坡政府科技署举行的会谈期间，讨论了数字化、智慧城市的创建、各种政府办公流程中引入创新，以及政府的数字化转型问题。

【编译：阿依波塔】







