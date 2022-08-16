2022 年 8月 16 日 星期二 22:36

世界银行：世界粮食安全状况仍令人担忧

哈通社/努尔苏丹/8月16日 —— 据联合国新闻处消息，世界银行今天发布的最新粮食安全状况更新显示，全球国内食品价格通胀仍居高不下。2022年4月至7月的信息显示，几乎所有中低收入国家都出现了高通胀；92.9%的低收入国家、92.7%的中低收入国家和89%的中高收入国家的通胀水平都在5%以上，其中许多国家的通胀率达到了两位数。高通胀的高收入国家比例也大幅增加，约83.3%经历了高食品价格通胀。

世界银行表示，创纪录的高粮价引发了一场全球危机，将使数百万人陷入极端贫困，加剧饥饿和营养不良，同时威胁到来之不易的发展成果。乌克兰冲突、供应链中断和新冠疫情的持续经济后果正在使多年取得的发展成果发生逆转，并将食品价格推升至历史最高水平。食品价格上涨对低收入和中等收入国家的人民影响更大，因为与高收入国家的人民相比，他们在食品上花费的收入份额更大。

粮食价格居高不下

粮食安全状况更新显示，截至2022年8月11日，农产品价格指数比两周前高出1%。与2022年1月相比，玉米和小麦价格均上涨2%，而大米价格上涨约6%。与2021年1月的平均价格相比，玉米和小麦价格指数高出20%，但大米价格指数则低16%。

根据世界银行2022年4月的《大宗商品市场展望》，乌克兰冲突改变了全球大宗商品的贸易、生产和消费模式，将使价格在2024年底前保持在历史高位，从而加剧了粮食不安全和通胀状况。

贸易限制

乌克兰冲突爆发后，各国实施的贸易相关政策激增。一些国家为了增加国内供应和降低价格，实施了越来越多的粮食贸易限制，这在一定程度上加剧了全球粮食危机。截至8月11日，至少有23个国家实施了33项食品出口禁令，至少有7个国家实施了11项出口限制措施。

世界粮食计划署的数据显示，到2022年6月，82个国家中处于严重粮食不安全状况的人口数量增加到3 . 45亿，这些人在短期内获得粮食的机会受到限制，以至于他们的生命和生计受到威胁。此外，粮食计划署和粮农组织警告说，2022年6月至9月期间，20个国家或地区的严重粮食不安全状况可能会恶化。

世界银行在85个国家进行的快速电话调查显示，在新冠疫情的头两年，相当多的人吃饭成了问题或减少了他们的食物摄取量。热量摄入减少和营养不足威胁到在减贫和健康方面取得的成果，并可能对幼儿的认知发展产生持久影响。

世界银行的支持

面对多重危机，世界银行正在部署短期和长期应对措施，以提高粮食和营养安全、降低风险并强化粮食系统。

今年5月，世界银行集团和七国集团轮值主席国共同召集成立了全球粮食安全联盟，该联盟旨在促进对正在发展的全球饥饿危机做出立即和协调一致的反应。

作为对当前粮食安全危机的全球应对措施的一部分，世界银行集团正在为农业、营养、社会保障、水和灌溉等领域的现有和新项目提供高达300亿美元的资金。这种资助将包括努力鼓励粮食和化肥生产，加强粮食系统，促进开展更多贸易，并支持弱势家庭和生产者。

有的放矢

世界银行开展的项目包括：向乍得、加纳和塞拉利昂提供3 . 15亿美元的贷款，用于支持加强应对粮食不安全的准备，并提高粮食系统的抗御能力。

向埃及提供5亿美元，资助紧急粮食安全和复原力支持项目，努力确保贫困和弱势家庭不间断地获得面包，帮助加强该国对粮食危机的复原力，并支持有助于改善营养状况的改革。

向突尼斯提供1.3亿美元贷款，为重要的软质小麦进口提供融资，并为支付用于乳制品生产的大麦进口和小农在即将到来的种植季节使用的种子提供紧急支持，从而减轻乌克兰冲突带来的影响。

提供23亿美元，用于东部和南部非洲粮食系统复原方案，帮助这一地区的国家提高粮食系统的复原力和解决日益严重的粮食不安全问题的能力。