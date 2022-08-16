2022 年 8月 16 日 星期二 14:15

总理要求采取必要措施抑制通货膨胀

哈通社/努尔苏丹/8月16日--政府总理阿里汗•斯马伊洛夫评估了哈萨克斯坦前七个月社会经济发展情况。

在今天的政府工作会议上，总理称表示1—7月国内生产总值增长3.3%。国家经济增长动力主要来自实体经济。例如，在制造业领域，食品产量增长约3%，饮料产量增长9%以上。轻工业增长超过5%。化工业增长近11%，炼油增长4%，机械制造业产品产量增长约8%。

同时，我国冶金工业产量增长5%，建筑业增幅达到8.6%。交付使用的住宅项目总面积达770万平方米。服务业贸易增长6%，交通运输业增长5.5%，通讯领域增长6.5%。

从前七个月的数据看，卡拉干达州、北哈州及奇姆肯特市所有经济指标呈增长趋势。

斯马伊洛夫表示，国家主管部门和各级政府应加紧工作，确保针对性的宏观经济指标如期实现。为保持经济增长动力，有必要进一步实行经济多元化，实施相关投资项目，继续创造更多就业机会并加以巩固其成果。

此外，根据7月份的数据，国内年通货膨胀率为15%。

总理表示，哈萨克斯坦不乏抑制通胀的手段工具，主管部门和各州政府应该有效利用这些工具。

总理也关注了对各地区中介网络加强监督的必要性。

- 重要民生食品价格涨幅应保持在15%左右，并要对此加强专项监督。此外，各级政府应加强针对及时签订农产品期货交易合同事宜的监管。- 总理说。

【编译：阿遥】